نشرت شركة بورش الألمانية المصنعة للسيارات، فيديو عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، تستعرض فيه تاريخ تصنيع سيارة السباق "بورش 911"، وكيف تطورت عبر السنين.

وكان أول إصدار للسيارة يطلق عليه type 530، ثم تم إطلاق بورش 754 type بعد ذلك.

وتعتبر هذه السيارة من أنجح السيارات في عالم سباق السيارات في العالم، حيث تقدم أداء عالمي ومتعة في القيادة حيث عكفت الشركة على تطويرها من جيل لأخر وعملت على تطوير المحركات لتقدم أداء وأرقام خيالية على حلبات السباق.

وتحتوي سيارة بورش الجديدة على محرك سعته 3.8 لتر، وتصل قوته إلى 475 حصانا، وتنطلق السيارة إلى 100 كم في 3.5 ثانية، وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 315 كم.