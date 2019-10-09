أعلن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الري، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، خرائط الأماكن المتوقع سقوط الأمطار عليها، خلال الأيام المقبلة.

وأشارت نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار في مركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على مصر، إلى أن من المتوقع سقوط أمطار خفيفة، اليوم، على أجزاء متفرقة من جنوب الصحراء الغربية وجنوب البحر الأحمر، أما يومي الخميس والجمعة، فقد أشار المركز إلى احتمالية سقوط أمطار خفيفة على جنوب سيناء.

ويمكنك الاطلاع على خرائط الأمطار لليوم حتى بعد غد الجمعة، من خلال الصور التالية: