مصري يحصل على 21 ألف جنيه مستحقاته المتأخرة في إيطاليا

أعلن وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية في ميلانو - إيطاليا، نجح في حل مشكلة المواطن المصري "سعيد.أ.م" بحصوله على مستحقاته المتأخرة منذ عام 2017 البالغة 1175 يورو، أي ما يوازي 21 ألف جنيه مصري تقريبا.

كان الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي في ميلانو، بمتابعة مشكلة المواطن "سعيد.أ.م" من منيا القمح بالشرقية، وحل مشكلته مع صاحب العمل "ع.ج.أ"، حيث تصل مستحقاته المالية منذ عام 2017 إلى نحو 1175 يورو، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها أولا بأول.

وتابعت الوزارة مع المستشار العمالي بميلانو عزت عمران خطوات حل المشكلة، حيث أشار إلى أنه بناء على توجيهات الوزير، والسفير إيهاب أبو سريع القنصل العام بميلانو في هذا الشأن، تحرك على الفور وتواصل مع صاحب العمل، وعقد معه جلستين وديتين وجرى الوصول خلالهما إلى حل مشكلة المواطن وحصل على مكافأة نهاية الخدمة، وأجر ساعات العمل المتأخرة بإجمالي 1175 يورو، أي ما يوازي 21 ألف جنيه مصري تقريبا.