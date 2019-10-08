أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً برعاية المصريين العاملين بالخارج والحفاظ على حقوقهم.

وأشار إلى أن الوزارة نجحت من خلال مكتب التمثيل العمالي التابع لها بالقنصلية المصرية بجدة، في إنهاء مشكلة مواطن مصرى يدعى "م .ر .م"، يتضرر من عدم صرف مستحقاته لدى إحدى المؤسسات بالمملكة، والتي تصل إلى 6 آلاف و666 ريالا سعوديا.

وتلقى الوزير، تقريرا بذلك من المستشار العمالي عثمان رمضان، أشار فيه إلى أن المواطن المصري يعمل لدى إحدى مؤسسات تصنيع النظارات وطلب المساعدة لصرف مستحقاته المتأخرة لمدة 3 أشهر، وتفاوض المكتب مع مسؤولي المؤسسة وبعد عدة جلسات نجح المكتب في حصول المواطن المصري على شيك بمستحقاته.

ووجه العامل المصري الشكر لمكتب التمثيل العمالي، على جهوده في حل مشكلته وصرف مستحقاته.