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إسرائيل تفرض طوقا أمنيا على الأراضي الفلسطينية في يوم الغفران

إسرائيل تفرض طوقا أمنيا على الأراضي الفلسطينية في يوم الغفران

إحالة 12 موظفا بالقليوبية للمحكمة التأديبية لتلاعبهم في مخالفات البناء

إحالة 12 موظفا بالقليوبية للمحكمة التأديبية لتلاعبهم في مخالفات البناء

"روس آتوم": مفاعل الضبعة الأكثر أمانا في العالم

"روس آتوم": مفاعل الضبعة الأكثر أمانا في العالم

إيران تعلن معارضتها للعمليات العسكرية التركية في سوريا

إيران تعلن معارضتها للعمليات العسكرية التركية في سوريا

أخبار البنوك.. تفاصيل القرض الشخصي من البنك المصري الخليجي

أخبار البنوك.. تفاصيل القرض الشخصي من البنك المصري الخليجي

"مصر للطيران" تستضيف اجتماع لجنة الشحن باتحاد شركات الطيران الأفريقية

"مصر للطيران" تستضيف اجتماع لجنة الشحن باتحاد شركات الطيران الأفريقية

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القصة الكاملة لجائزة نوبل للأدب.. من الفضحية للتعويض بجائزتين

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بالتفصيل.. "العامة للخدمات الحكومية" تعلن عن مزاد لبيع سيارات وبضائع

بالتفصيل.. "العامة للخدمات الحكومية" تعلن عن مزاد لبيع سيارات وبضائع

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