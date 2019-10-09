مدبولي: بدأنا استراتيجية لتحلية مياه الصرف بـ900 مليار جنيه

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ القرارات الأحادية من جانب إثيوبيا والشروع في بناء سد النهضة، تلاها تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ العام 2015، بتنفيذ مشروعات على الأرض لوضع استراتيجية للمياه في مصر 2037، تضع خطة المياه في مصر لمدة 20 عاما، وتصل تكلفة الاستراتيجية 900 مليار جنيه.

وأضاف مدبولي في بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، المخصصة لتوضيح الحقائق للرأي العام عن كل ما يخص سد النهضة الإثيوبي، أنّ الاستراتيجية تقوم على معالجة وتحلية مياه الصرف الصحي والزراعي، فضلا عن خطة للتوسع في تحلية مياه البحر، والتي بدأت بالفعل وتم تنفيذ مشروعات للمياه ضمن هذه الخطة.

وتابع رئيس الوزراء: "نفذنا مشروعات لمعالجة مياه الصرف الصحي بقيمة 110 مليارات جنيه خلال السنوات الثلاثة الماضية، وكلها نفقات تحملتها الدولة تأكيدا لحسن نوايا مصر أمام الأشقاء في أفريقيا"، لافتا إلى أنّه خلال عامين تصل قيمة مشروعات المياه لـ160 مليار جنيه لمشروعات محطات المعالجة والتحلية، لتأمين احتياجات مصر من المياه، مع الأخذ في الاعتبار الزيادة السكانية.

وأكد مدبولي أنّ مصر دخلت وفق التقارير الدولية خط الفقر المائي، إذ يبلغ نصيب مصر من مياه النيل 55 ونصف مليار متر مكعب سنويا، وتصل اجمالي موارد مصر المائية بعد إضافة موارد أخرى 70 مليار متر مكعب، ونصيب الفرد 700 متر مكعب سنويا، ويتناقص نصيب الفرد سنويا مع الزيادة السكانية.