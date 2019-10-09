رحب مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان، اليوم، بقرار دولة الإمارات العربية المتحدة رفع الحظر عن سفر رعاياها إلى لبنان، مؤكدا أن القرار يمثل دعما كبيرا لبلاده وستكون له تداعيات إيجابية متعددة في سبيل تعزيز الاستقرار والاستثمار.

ووصف دريان - في بيان - قرار الإمارات بأنه "شجاع وحكيم وداعم للبنان، ويعكس ثقة القيادة الإماراتية بلبنان وحكومته"، مؤكدا أن هذه الخطوة شكلت ارتياحا واسعا لدى اللبنانيين جميعا، وتساهم بقوة في توطيد العلاقات الإماراتية- اللبنانية.

وكان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، قام بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات، استمرت لمدة يومين على رأس وفد وزاري واقتصادي كبير، وشارك خلالها في مؤتمر الاستثمار الإماراتي- اللبناني الذي عقد في العاصمة الإماراتية "أبو ظبي"، إلى جانب إجرائه محادثات مع كبار المسؤولين الإماراتيين وفي مقدمتهم ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية محمد بن زايد.

وأعلنت الإمارات - خلال زيارة الحريري - عن رفع الحظر عن سفر رعاياها إلى لبنان، وهو القرار الذي قوبل بترحيب لبناني واسع.

كما أعلن رئيس الوزراء اللبناني، عن تلقيه وعودا من الجانب الإماراتي بضخ استثمارات ومساعدات مالية لصالح لبنان، على نحو يعين البلاد على تجاوز أزمتها المالية والاقتصادية الراهنة.