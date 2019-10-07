أعلنت الإمارات، مساء اليوم، أنها ستسمح لمواطنيها بالسفر إلى لبنان بعد منع استمر ثلاث سنوات، وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان، إنه سيسمح لمواطني دولة الإمارات بالسفر إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة اعتبارا من غد الثلاثاء، ونقل البيان عن وكيل وزارة الخارجية خالد بهالول أن القرار "يأتي بعد متابعة الوزارة المتعلقة بأمن المنافذ وضمانات الحكومة اللبنانية بهذا الخصوص وتعزيزا للعلاقات الأخوية التي تجمع" بين البلدين.

وكانت الإمارات دعت في عام 2016 مع البحرين والكويت والسعودية رعاياها إلى مغادرة لبنان وعدم السفر إليه بعدما اعتبرت ان "حزب الله" اللبناني، يسيطر على القرار السياسي في هذا البلد، ولم ترفع الإمارات حظر السفر عن لبنان مذاك.

ويأتي رفع الحظر تزامنا مع زيارة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الإمارات ضمن وفد لبناني، للمشاركة في "مؤتمر الاستثمار الإماراتي - اللبناني" الثاني في أبو ظبي، وكان الحريري التقى ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية محمد بن زايد آل نهيان.

ونشر ولي عهد أبو ظبي صورة جمعته بالحريري على حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بينما وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام"، أنهما بحثا "العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها على المستويات كافة خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية"، وأضافت الوكالة أنهما ناقشا "آخر مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي والمنطقة العربية وتداعياتها على الأمن الإقليمي والعالمي".