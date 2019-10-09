نعى النجم أحمد حلمي، عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور الشهير إنستجرام، الفنان الراحل طلعت زكريا.

وقال "حلمي": "رحمة الله عليك يا طلعت يا زكريا، يا أطيب قلب وأخف دم وأجدع بني آدم، رينا يصبر أسرتك وأهلك وحبابيك وأصحابك علي فراقك المؤلم ويديهم الصبر والسلوان.. الله يرحمك وفي الجنة ونعيمها يا رب، آمين".

وغيّب الموت الفنان طلعت زكريا أمس الثلاثاء عن عمر ناهز 59 عاما بعد تعرضه لأزمة صحية دخل على إثرها أحد مستشفيات القاهرة.

وولد طلعت زكريا في 29 مارس 1960 بالإسكندرية، وفى سبتمبر 2007 أصيب بالتهاب في أحد شرايين المخ مما أدى إلى دخوله في غيبوبة، لكنه تعافى منها لاحقا، قبل أن يتم نقله صباح اليوم إلى المستشفى لوضعه تحت الرعاية الطبية الخاصة، لتصعد روحه إلى بارئها عصرا.

وللفنان الراحل العديد من الأعمال السينمائية الناجحة، منها "طباخ الرئيس، أبو علي، سيد العاطفي، حرامية في كي جي تو، حريم كريم، مسرحية ليلة زفاف المرحوم، بابا جاب موز" وغيرها.