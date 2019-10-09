انتقد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، موقف الولايات المتحدة الأمريكية تجاه سوريا، واصفا هذا الموقف بالمتناقض للغاية.

وقال لافروف - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكازاخي مختار تليوبيردي في العاصمة الكازاخستانية "نور سلطان"، أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم: "من الصعب أن أقول ما هو الخطأ في التصرفات الأمريكية في سوريا، ولكنها متناقضة تماما".

وأضاف لافروف: "أن روسيا دعت الولايات المتحدة مرارا إلى إنهاء الاحتلال غير القانوني للأراضي في منطقة (التنف) حيث أنشأوا قاعدتهم العسكرية"، مشيرا إلى أنه خلال زيارته الأخيرة إلى كردستان العراق بحث تناقض التصرفات الأمريكية في المنطقة مع قيادة الحكم الذاتي هناك، والأكراد يشعرون بالقلق من التصرفات الأمريكية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الاوسط".

وتابع لافروف قائلا: "إن الأمريكيين أنشأوا في سوريا هياكل شبه حكومية وكفلوا سبل عيشها وحيويتها وروجوا بنشاط كبير للموضوع الكردي، ما تسبب في اعتراضات من القبائل العربية ، التي تعيش حياة تقليدية في هذه المناطق"، مؤكدا أن هذه اللعبة خطيرة للغاية.

وأشار الوزير الروسي، إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح غير مرة بأنه سيسحب قواته من سوريا، ولكن الأمر لم يتطور أبعد من العبارات، ودعا لافروف إلى حل الأزمة في شمال شرق سوريا عن طريق الحوار بين "أنقرة" و"دمشق" و"الأكراد".

وكان رئيس الوزراء الفرنسي ادوار فيليب، أكد أمس الثلاثاء،"ضرورة الحفاظ على قوات سوريا الديموقراطية" معربا عن القلق بسبب تهديدات تركيا بشن هجوم على شمال شرق سوريا، وقال أمام الجمعية الوطنية "المعركة ضد داعش لم تنته مع القضاء على المنطقة التي كان يسيطر عليها هذا التنظيم الارهابي وهي مستمرة الى جانب قوات سوريا الديموقراطية".

وواصفا هذه المعركة بـ"أولى أولويات" فرنسا قال فيليب أنها "تعزز ضرورة الحفاظ على قوات سوريا الديموقراطية خصوصا في أجواء تلقي فيها التهديدات التركية بشن هجوم شكوكا كبرى على شمال شرق سوريا".

وأكد أن "وحده الحل السياسي قادر على ضمان على الأجل الطويل مكانة الأكراد والاقليات الأخرى خصوصا المسيحيين في سوريا"، متابعا "سنحرص بالطبع لأن تؤخذ مصالح الأكراد في الاعتبار ونحن مدينون لهم لشجاعتهم وتضحياتهم".

وبعد إعلان الأحد الماضي، سحب عسكريين أمريكيين من شمال شرق سوريا تمهيدا لعملية عسكرية تركية غير الرئيس دونالد ترامب أمس الاول الإثنين لهجته، مؤكدا أنه "سيقضي على الاقتصاد التركي تماما في حال تجاوزت أنقرة حدودها".

وكتب ترامب في تغريدة "قد نكون في طور مغادرة سوريا، لكننا لم نتخل بأي شكل كان عن الأكراد الذين هم أشخاص مميزون ومقاتلون رائعون"، مشددا في الوقت نفسه على أن واشنطن لديها علاقة مهمة مع تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي والشريك التجاري.

وسخر فيليب أمس الثلاثاء من هذا التعليق، مؤكدا أن الحكومة الفرنسية تفضل أن "تقول الأمور بشكل ثابت ومتماسك بدلا من التردد الواضح لبعض الأطراف وخصوصا من قبل أصدقائنا الأمريكيين"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".