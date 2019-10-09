قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا، إن مصادر في قوات سوريا الديمقراطية أكدت أن الطائرات التركية تستعد لبدء عمليات قصف لمواقع في ريف الرقة الشمالي وريف الحسكة الشمالي الغربي ضمن المنطقة الواقعة في تل أبيض ورأس العين عند الشريط الحدودي شرق الفرات.

وبحسب ما قال "المرصد"، فإن "مصادر أكدت أن كثير من المواقع جرى إخلائها من قبل قسد والمجالس العسكرية العاملة في المنطقة".

وكان "المرصد السوري" نشر منذ ساعات، أن القوات التركية استكملت عملية إخلاء القرى الواقعة على الشريط الحدودي مع سورية في إطار استعدادها للبدء بعملية عسكرية على منطقة شرق الفرات، بالتزامن مع استمرار وصول التعزيزات العسكرية الكبيرة من آليات ومدرعات وجنود نحو المنطقة، إضافة إلى نقل المزيد من الدفعات من الفصائل السورية الموالية لتركيا نحو الأراضي التركية قادمين من الريف الحلبي وذلك للمشاركة في العملية العسكرية تحت إمرة أنقرة.