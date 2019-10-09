قال الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن فرق المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي "حملة 100 مليون صحة" بالمحافظة أجرت المسح الطبي لطلاب الفرقة الأولى بجامعة الزقازيق اليوم لعدد 400 طالب، وإدراج أسمائهم علي السيستم الخاص بالمبادرة الرئاسية ضمن المستهدفين.

وأضاف أن إجمالي الفحص بلغ 30 ألف و957 طالب حتى الآن، من خلال 6 فرق طبية بكلية التجارة، ومستشفي الطلبة، وكلية الطب البيطري، تم تحويل 35 حالة لمستشفى الأحرار التعليمي لإجراء تحليل الحمض النووي (PCR) كفحص تأكيدي بعد الفحص السريع، ويبلغ عدد الطلبة المستهدفين بالمحافظة 34 ألف و800 طالب، ويستمر العمل بالجامعة حتى يوم 17 أكتوبر الجاري.

والجدير بالذكر أن مبادرة رئيس الجمهورية بدأت بمحافظة الشرقية مطلع مارس 2019 ولمدة شهرين، ونظرا للإقبال المتزايد وجهت وزارة الصحة والسكان باستمرار الفحص، والذي بلغ عدده 3 ملايين و776 ألف و480 مواطن في مركز صحة أسرة بكل إدارة صحية بالمحافظة للمصريين وغير المصريين مروراً بفحص طلاب الجامعات الجدد المستهدفين.