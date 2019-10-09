وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مدير إدارة المرور بالتنسيق مع الإدارة العامة للمواقف ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات المفاجئة بالشوارع الرئيسية والميادين العامة لضبط مركبات التوك توك المخالفة للترخيص وخطوط السير، واتخاذ ما يلزم قانوناً حيال المخالفين لإعادة الانضباط لشوارع مدن المحافظة.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ الشرقية بشوارع الزقازيق للإطمئنان على الحالة العامة للنظافة، ومتابعة الحركة المرورية، حيث لاحظ انتشار مركبات التوك توك بالشوارع الرئيسية بالمدينة، وعدم إلتزام أصحابها باشتراطات الترخيص وخط السير المحدد لها ما تسبب في اعتراض طريق المارة وتعطيل حركة المرور.

وضبطت وحدة مرور المدينة بالزقازيق عدد من التكاتك تم التحفظ عليهم لإيداعهم بالإدارة العامة للمرور، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وتستمر الحملة بالتوازي مع المراكز الأخرى لحين الوصول للإنضباط المروري بشوارع المحافظة.