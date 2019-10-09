تعرف على سبب الهبوط الأرضي في جسر السويس

شهد شارع جسر السويس هبوطا أرضيا مساء اليوم بجوار غرفة المياه أمام حديقة بدر، ما أدى إلى حدوث ميل وهبوط أتوبيس هيئة نقل عام خلال مروره بموقع الهبوط.

وقال إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إنه تم سحب الأتوبيس، وانتشاله من موقع الهبوط، والإنتهاء منذ قليل من إصلاح خط المياه الذي تسبب في حدوث الهبوط.

وأشار نائب المحافظ للمنطقة الشرقية إلى أنه لا توجد أي خسائر أو إصابات جراء الهبوط، وتم عودة الحركة المرورية للشارع، لافتا إلى أن تلك المنطقة التي شهدت الهبوط عبارة عن موقع عمل أسفل الكوبري الجديد الخاص بالمترو، وسيتم إعادة رصف الشارع بالكامل فور الإنتهاء من الأعمال الخاصة بالكوبري.