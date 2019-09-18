تعرضت 5 منازل لتصدعات وشروخ بـ"عزبة بغيض" بمركز الواسطى شمال بني سويف، إثر هبوط أرضي محدود بالشارع، دون حدوث إصابات أو حالات وفاة.

وأمر المحاسب عادل ضيف الله، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، بإخلاء المنازل من قاطنيها، وأخذ التعهد اللازم عليهم، بعدم الإقامة بها لحين معاينة اللجنة المختصة من المنشآت الآيلة للسقوط، والتأكد من سلامة المبانِ من عدمها.

كان اللواء زكريا صالح، مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الواسطى يفيد بتلقيه بلاغا من مسئول الوحدة المحلية لقرية "أنفسط" دائرة المركز، بحدوث هبوط أرضي بأحد شوارع "عزبة بغيض"، أدى إلى تصدعات وشروخ في 5 منازل، دون حدوث أي إصابات أو وفيات.

وانتقل مأمور مركز شرطة الواسطى وضباط مباحث القسم، وعدد من مسئولي الوحدة المحلية، إلى مكان البلاغ، وتم عمل كردون حول المنازل والهبوط الأرضي.

وتبين من المعاينة الأولية لمسئولي التنظيم بالوحدة المحلية لمجلس قروي أنفسط، حدوث هبوط أرضي بأحد شوارع قرية بغيض، مأدى إلى حدوث تصدعات وشروخ بحوائط 5 منازل، يقطنها 9 أسر، ولم ينتج عن ذلك اي إصابات أو خسائر في الأرواح.

كما تبين من معاينة فني التنظيم بالوحدة المحلية لمجلس قروي انفسط، أنه أثناء مروره بالعزبة لمتابعة أعمال التنظيم فوجئ بوجود هبوط أرضي بأحد الشوارع أدى إلى تصدعات وشروخ في عدد 5 منازل، مطالبا بإخلائها من قاطنيها حرصا على أرواحهم لحين معاينة لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، مرجحا ذلك لحدوث تسرب للمياه أسفل تلك المنازل نتيجة تآكل بالمواسير إثر عوامل التعرية.

تحرر المحضر رقم 5576 إداري مركز شرطة الواسطى.