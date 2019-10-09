أسعار الحديد تتراجع للمرة الثانية في أقل من أسبوعين

واصلت مصانع الحديد تخفيض أسعارها، للمرة الثانية على التوالى فى غضون أقل من ١٠ أيام، بالمقارنة ببداية الشهر متأثرة بتراجع البليت وخفض أسعار الغاز المحلية لمصانع الحديد والصلب وتراجع الدولار.

"الزينى": الطن هبط لـ10200 جنيه وتوقعات بتراجع ثالث خلال أيام

قال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، لـ«الوطن» إن شركات المراكبى، والسويس، والعشرى، وبشاى، و«مصر استيل»، و«الجارحى»، خفضت أسعار الحديد بقيمة تتراوح بين 200 و400 جنيه، أمس، مقارنة بالثلاثاء الماضى، وذلك بعد تخفيض حديد عز بنحو 390 جنيهاً، أمس

. وقال «الزينى» إن شركات الحديد أرسلت للتجار أمس أسعاراً جديدة أقل من أسعار بداية شهر أكتوبر، ما يعد ثانى تخفيض منذ بداية الشهر، وأن أسعار الحديد تتداول أعلى سعر 11100 جنيه، ويباع حديد عز بـ١١٢٠٠ جنيه وحديد المراكبى بـ10400 جنيه مقابل 10600، والعشرى انخفض ليباع بـ10200 جنيه مقارنة بـ10500 جنيه، وسعر شركة السويس بـ10850 جنيهاً، مقارنة بـ11200 جنيه، وسعر بشاى 10800 جنيه، مقارنة بـ11150 جنيهاً للطن الواحد، وتوقع «الزينى» تخفيضات أخرى خلال الشهر الجارى للمرة الثالثة.

وكان مجلس الوزراء وافق، يوم الخميس الماضى، على خفض أسعار الغاز لصناعة الأسمنت إلى 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بدلاً من 8 دولارات، كما خفضت الحكومة سعر الغاز لصناعات الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بدلاً من 7 دولارات.