قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الأسمنت والحديد لن تتأثر بتحريك أسعار المواد البترولية.

وأضاف الزيني لـ"الوطن"، أن قيمة الزيادة يجري توزيعها على الحمولة من أطنان الحديد والأسمنت، منوها بأن أسعار الحديد والأسمنت مستقرة.

وأشار إلى أن هناك وفرة في مخزون الحديد والأسمنت لدى المنتجين، مؤكدا أنه لو حدثت زيادة في الأسعار فلن تزيد عن 25 قرشا في الطن، متابعا: التجار ليس لديهم أي دوافع لزيادة الأسعار، لحاجتهم إلى تصريف المخزون ومواجهة الركود.

ومن جهته، قال عمرو حامد رئبس شعبة مواد الغذاء بغرفة القاهرة، التجارية، إن قرار زيادة أسعار المواد البترولية قد يؤثر على السلع الغذائية بنسبة تتراوح ما بين 3 و5%، نتيجة لزيادة المخزون، مشيرا إلى أن السوق لن يتأثر بشكل سريع بقرارات تحريك أسعار الوقود.

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية تحريك أسعار الوقود، اعتبارا من الساعة التاسعة من صباح اليوم، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعلنته الحكومة قبل 3 سنوات.