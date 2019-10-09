بمناسبة بمرور 31 عاما على افتتاح دار الأوبرا المصرية، تحتفل وزارة الثقافة المصرية بعيدها على مدار يومين متتاليين، يومي الخميس والجمعة الموافق 10 و11 من أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساء.

وتكرم وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم خلال الحفلين عددا من الشخصيات المهمة التي أسهمت في إثراء ساحة الإبداع، من بينهم المايسترو سليم سحاب مؤسس الفرقة القومية العربية للموسيقى، المايسترو عمر فرحات قائد فرقة الانشاد الديني والمخرجة جيهان مرسي مدير مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية.

وتستعرض "الوطن" تفاصيل برنامج الاحتفال بعيد الأوبرا الـ31 ، إذ تقدم حفلا يوميا يتضمن عددا من الفقرات، بمشاركة مجموعة من الفرق، وهي:

فرقة أوبرا القاهرة

تقدم فرقة أوبرا القاهرة مقتطفات من المسرحيات الغنائية والأغاني النابوليتانية، والأوبرات العالمية.

فرقة بالية أوبرا القاهرة

تقدم فرقة بالية أوبرا القاهرة عرض بحيرة البجع، ورقصة سيرتاكي من زوربا.

كورال اوركسترا دار الأوبرا الاحتفائي

يقوم الأوركسترا بإحياء الحفل الغنائي بمشاركة النجوم أحمد عفت وإيمان عبد الغني ومي فاروق. وتقام الحفلات على المسرح الكبير.

وتتوافر التذاكر بشباك الحجز داخل مقر دار الأوبرا أو إلكترونيا عبر موقعها، وجرى طرحها بثلاث فئات مختلفة بدأت من 85 و110 و160 جنيها.

جدير بالذكر أن دار الأوبرا المصرية، جرى افتتاحها في 10 أكتوبر عام 1988، وتضم سبعة مسارح هي الكبير، الصغير والمكشوف إلى جانب مسرح الجمهورية ومعهد الموسيقى العربية بالقاهرة ومسرح سيد درويش بالإسكندرية، ومسرح أوبرا دمنهور بالبحيرة.

أتاحت الفرصة للفرق والفنانين الواعدين لتقديم تجاربهم الفنية المتفردة، بالإضافة إلى الفنون الجادة الراقية التي تختص بتقديمها من باليه وأوبرا وموسيقى كلاسيكية وعربية وصالونات ثقافية ومعارض الفنون التشكيلية، ومهرجانات متنوعة للموسيقى والغناء.