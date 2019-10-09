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سياسي سوري: أمريكا فتحت المجال أمام التمدد التركي في المنطقة

سياسي سوري: أمريكا فتحت المجال أمام التمدد التركي في المنطقة

وكيل صحة أسيوط يتفقد عدد من المستشفيات.. ويوجه بتكثيف حملات النظافة

وكيل صحة أسيوط يتفقد عدد من المستشفيات.. ويوجه بتكثيف حملات النظافة

ضبط طني فسيخ وسردين فاسد في حملة تموينية بالبحيرة

ضبط طني فسيخ وسردين فاسد في حملة تموينية بالبحيرة

عاجل.. تركيا تعلن بدء عدوانها البري على شمال سوريا

عاجل.. تركيا تعلن بدء عدوانها البري على شمال سوريا

تبدأ من 8 آلاف وتصل لـ50.. أسعار الأثاث بمعرض "صنع في دمياط"

تبدأ من 8 آلاف وتصل لـ50.. أسعار الأثاث بمعرض "صنع في دمياط"

بعد رفض ترامب العدوان التركي على سوريا.. خبراء يكشفون رد فعل واشنطن

بعد رفض ترامب العدوان التركي على سوريا.. خبراء يكشفون رد فعل واشنطن

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العدوان التركي على الأراضي السورية.. تغطية لحظة بلحظة

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الغزو المغولي يعود من جديد.. رأس العين حكاية مدينة أثرية قصفها أردوغان

الغزو المغولي يعود من جديد.. رأس العين حكاية مدينة أثرية قصفها أردوغان

محامي روان ضحية التنمر والاعتداء بالمدرسة: أصيبت بـ"العصب السابع"

محامي روان ضحية التنمر والاعتداء بالمدرسة: أصيبت بـ"العصب السابع"

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لا لتدمير أطفالنا.. «روان» انضربت فى مدرستها لأنها «بنت البواب».. إحنا آسفين يا «روان»

لا لتدمير أطفالنا.. «روان» انضربت فى مدرستها لأنها «بنت البواب».. إحنا آسفين يا «روان»

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