تراجعت أسعار اللحوم فى محال الجزارة بمحافظة الغربية، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ أشهر طويلة، متراوحة بين 70 و80 جنيهاً للكيلو، وسط ترحيب من الأهالى، وقال حسين محمود، بالمعاش، إن «سعر الكيلو انخفض إلى 80 جنيهاًً فى زفتى، ليصبح فى متناول كل بيت وعائلة». وأضاف أن «تراجع الأسعار سببه ركود سوق الماشية الحية خلال الأشهر الأخيرة، وزيادة أسعار الأعلاف»، لافتاً إلى أن «حملات الحكومة لمحاربة الغلاء، عبر طرح لحوم بأسعار مخفضة فى المنافذ التابعة، كان لها أثر جيد فى ضبط حركة السوق»، ثم ردد هاتفاً: «تحيا مصر».

أما محمد عليوة، جزار بالمحلة، فقال إن أسعار العجول الصغيرة تراوحت بين 12 و18 ألف جنيه للرأس، ما أدى لانخفاض أسعار اللحوم من 130 لـ80 جنيهاً، فزاد الإقبال مجدداً على شرائها، موضحاً أن «مقاطعة الأسر للحوم خلال الأشهر الماضية أضر بتجار الماشية، وتسبب فى ركود تجارى كبير، لكن عادت حركة السوق إلى طبيعتها». وأصدر محافظ الغربية توجيهات للمهندس على بيومى، وكيل وزارة الزراعة، بطرح كميات كبيرة من اللحوم البلدية فى جميع المنافذ والشوادر التجارية التابعة للمحافظة، بهدف التيسير على المواطنين، ودعم محدودى الدخل. وفى الفيوم، واصلت أسعار اللحوم الحمراء انخفاضها، وتراوح سعر الكيلو بين 90 و95 جنيهاً، بينما خفضت منافذ بيع اللحوم الحمراء الحية التابعة للمحافظة سعر الكيلو إلى 75 بدلاً من 85 جنيهاً. وقال أيمن شكرى، أحد مربى الماشية، إن «الانخفاض سببه زيادة المعروض من اللحوم المستوردة». وأكد مجدى جاب الله، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، أن الأسعار انخفضت 10% نتيجة زيادة المعروض، مشيراً إلى أن «المواطنين لجأوا إلى الدواجن كبديل».