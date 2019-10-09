تابع الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، استكمال أعمال المسرح المدرسي، وإنهاء معوقات إنشاء المسرح المدرسى الجديد على مساحة 1200 متر مربع، بتكلفة 7 ملايين جنيه، حيث يتكون من طابقين ليتسع لـ 300 طالب بالتعاون مع جامعة كفر الشيخ، ويستقبل الطلاب لممارسة الانشطة المدرسية المختلفة في بداية العام الدراسي الجديد.

وأكد المحافظ أنه سيتم استكمال المسرح المدرسي الجديد بغرب المدينة وتركيب شاشات العرض وأنظمة الصوت خلال 15 يوما، مع تركيب الستائر وأجهزة التهوية "مراوح أو تكييف"، وتوصيل التيار الكهرباء خلال أسبوع، مكلفاً رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ بعقد اجتماع عاجل بحضور وكيل وزارة الكهرباء لسرعة توصيل التيار الكهربى مع مراعاة إعادة ورد الشيء لأصله أثناء التنفيذ لتجنب التكاليف الإضافية ولسرعة إنهاء أعمال المسرح المدرسي تمهيدا لافتتاحه في احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

وأوضح أن إنشاء المسرح الجديد ينهي أزمة دامت لسنوات طويلة بين التربية والتعليم وجامعة كفرالشيخ، وبخاصة أن المسرح المدرسي القديم يقع داخل سور الجامعة، وبإنهاء الأزمة يتاح للجامعة إقامة توسعات جديدة لخدمة العملية التعليمية وتطويرها.

وفي سياق متصل، أعلن المحافظ، عن إنشاء مدرسة وفرشها بالكامل ومركز شباب بقرية إبراهيم الدسوقي بمدينة مطوبس، بالتنسيق مع الصندوق الدولي للتنمية الصناعية، لافتا إلى أن المدرسة مكونة من دور أرضي، ودورين علوي إضافة إلى فناء للمدرسة، ويضم مركز الشباب دور أرضي وأول، إضافة إلى ملعب خماسي من النجيل الصناعي محاط بسور وإضاءة حول الملعب، مشيرا إلى أن ذلك من ضمن أعمال المشاركة المجتمعية، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، "حياة كريمة".