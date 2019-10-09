ضبط طني فسيخ وسردين فاسد في حملة تموينية بالبحيرة

شنت إدارة تموين إدكو فى البحيرة، بإشراف المحاسب إسماعيل شلبي، وكيل الوزارة، والعميد وجدي الصيرفي، مدير المباحث، وفتحي وهبة، مدير إدارة التموين، اليوم، حملة مكبرة، على الأسواق ومحال بيع الأسماك ومخازن تمليحها، لضبط المخالفين والخارجين عن القوانين التموينية والتجارية، وكميات الأسماك والفسيخ الفاسدة.

وتمكنت الحملة التى ترأسها فارس حبيب، رئيس الرقابة التموينية بإدارة تموين إدكو، وشارك فيها محمد سنهوري، كبير مفتشي الأغذية بالإدارة الصحية بإدكو، والدكتور حسام خرابة، طبيب بإدارة إدكو البيطرية، وخميس هلال، مسئول قسم البيئة بالوحدة المحلية، من ضبط مخزن لتمليح الأسماك فى إدكو، بداخله كمية وقدرها 1800 كيلو فسيخ، و400 كيلو سردين، غير صالح للاستهلاك الآدمي، وطني ملح سياحات فاسد.

وجرى التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة، التى أمرت بإعدام الكميات المضبوطة بمقلب قمامة إدكو.