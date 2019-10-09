"تطوير العشوائيات": 10 مليارات جنيه تكلفة الأعمال في الإسكندرية

قال خالد صديق مدير صندوق تطوير العشوائيات، إن محافظة الإسكندرية هي ثاني محافظة في حجم تطوير العشوائيات، بميزانية 10 مليارات جنيه.

وأضاف "صديق"، خلال استضافته ببرنامج "اليوم" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل والإعلامية سارة حازم على شاشة "dmc"، أن الإسكندرية تعتبر ثاني محافظة من حيث حجم مشروعات تطوير العشوائيات، لأن عدد الوحدات التي ستبنى فيها إجمالا 33 ألف وحدة.

وتابع أن الإسكندرية تم بها إنشاء أربع مراحل وكانت المرحلة الأولى عبارة عن 1600 وحدة، والثانية 1800 وحدة والثالثة 10600 وحدة والخامسة 15600 وحدة، "دا غير الأعمال التانية اللي تتم في اسكندرية للمناطق غير المخططة وهي المناطق التي تفتقر للتخطيط وهي التي سنعمل عليها طيلة 10 سنوات لتطويرها".