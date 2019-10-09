تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا، مساء اليوم، من الرئيس العراقي برهم صالح، تناول الشأن الإقليمي والعربي والعدوان التركي على سوريا.

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال بحث وجهات النظر بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية في ضوء التطورات الأخيرة في سوريا، والعدوان التركي على سيادة وأراضي سوريا، الأمر الذي يمثل تطورا خطير يهدد الأمن والسلم الدوليين، ويفاقم الأوضاع المتأزمة في المنطقة، ويؤثر على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وكذلك على مسار العملية السياسية بها وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأضاف أن هناك توافقا خلال الاتصال، على استمرار المشاورات الثنائية بين الرئيس وأخيه الرئيس العراقي، لدعم العمل العربي للتصدي للخطوة التركية وللحفاظ على سلامة ووحدة سوريا.