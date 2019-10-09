عرضت شاشة "Extra news"، مقطع فيديو يكشف جهود وزارة الصحة في تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعلاج مليون أفريقي من فيروس سي، حيث ظهر في الفيديو، نقل شحنات من الأدوية اللازمة لعلاج فيروس سي، وفيروس بي، مع الفريق الطبي المصري، إلى تشاد.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إرسال فريق طبي، أمس الثلاثاء، إلى تشاد، برئاسة الدكتور محمد حساني مساعد الوزيرة لمبادرات الصحة العامة، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعلاج مليون أفريقي من "فيروس سي".

يأتي ذلك في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وعزمها افتتاح مراكز للفيروسات الكبدية بعدد من الدول الأفريقية لدعم تلك الدول في مسح وعلاج مواطنيها ونقل تجربة مصر في المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية.

وأوضحت الوزارة، أن الفريق الطبي المصري سوف يفتتح وحدة الفيروسات الكبدية تحت شعار " تحيا مصر أفريقيا"، بالعاصمة التشادية "أنجيمينا"، مشيرًا إلى أن الفريق الطبي يضم استشاري كبد وجهاز هضمي، وصيدلي إكلينيكي، وأخصائي الباثولوجي الإكلينيكية، وأخصائي نظم ومعلومات.

"الصحة" ترسل فريقا طبيا لعلاج فيروس سي في تشاد

وأضافت في بيانها، أن الفريق الطبي المصري سيدرب الكوادر التشادية على إجراء المسح الخاص بالفيروسات الكبدية، وتقييم المكتشف إصابتهم وصرف العلاج للحالات المصابة المناسبة للعلاج، موضحًا أن التدريب سيشمل الأطباء والصيادلة ومسؤولي معامل التحاليل وإجراء تحاليل الـ"pcr".

بالصور.. "الصحة" ترسل فريقا طبيا لمسح وعلاج فيروس سي في تشاد

ولفتت إلى أنه جرى إرسال شحنة من الأدوية اللازمة لعلاج "فيروس C و B" مع الفريق الطبي المصري لتدعيم عيادة "تحيا مصر أفريقيا" بمستشفى أنجامينا المركزي، بجميع المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة، موضحًا أن زيارة الفريق تستمر مدة شهر لتشاد، على أن يبقى هناك ممثلًا للجنة الفيروسات الكبدية بعد عودة الفريق الطبي، لمتابعة تلقي علاج المرضى المصابين.

بالفيديو.. إرسال مساعدات طبية مصرية إلى تشاد

وفي السياق ذاته أشارت الوزارة إلى استمرار متابعة الفريق الطبي المصري الأول عمله بدولة جنوب السودان، داخل عيادة "تحيا مصر أفريقيا"، التي جرى افتتاحها نهاية الشهر الماضي بالعاصمة "جوبا"، حيث يتم متابعة عمليات إجراء المسح والفحوصات التكميلية وتلقي العلاج للحالات الإيجابية.