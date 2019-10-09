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محافظ المنيا يتابع تنفيذ برنامج "تعزيز المواطنة"

محافظ المنيا يتابع تنفيذ برنامج "تعزيز المواطنة"

ضبط 4 آلاف هارب من أحكام وتحصيل 130 ألف جنيه غرامات في الغربية

ضبط 4 آلاف هارب من أحكام وتحصيل 130 ألف جنيه غرامات في الغربية

جونسون يعبّر عن خيبة أمله لفرض ترامب رسوم جمركية على منتجات أوروبية

جونسون يعبّر عن خيبة أمله لفرض ترامب رسوم جمركية على منتجات أوروبية

عاجل.. غارات تركية تصيب سجنا يضم بعض إرهابيي "داعش"

عاجل.. غارات تركية تصيب سجنا يضم بعض إرهابيي "داعش"

دراسة أمريكية: امتلاك كلب يطيل العمر

دراسة أمريكية: امتلاك كلب يطيل العمر

حداد في العراق وترقب تعديل وزاري بعد توقف أعمال العنف

حداد في العراق وترقب تعديل وزاري بعد توقف أعمال العنف

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العدوان التركي على الأراضي السورية.. تغطية لحظة بلحظة

العدوان التركي على الأراضي السورية.. تغطية لحظة بلحظة

23 بندا تضعها "التعليم" للقبول بمسابقة توظيف المعلمين.. تعرف عليها

23 بندا تضعها "التعليم" للقبول بمسابقة توظيف المعلمين.. تعرف عليها

الغزو المغولي يعود من جديد.. رأس العين حكاية مدينة أثرية قصفها أردوغان

الغزو المغولي يعود من جديد.. رأس العين حكاية مدينة أثرية قصفها أردوغان

محامي روان ضحية التنمر والاعتداء بالمدرسة: أصيبت بـ"العصب السابع"

محامي روان ضحية التنمر والاعتداء بالمدرسة: أصيبت بـ"العصب السابع"

ابنة "فرحة" في فيلم الممر: أمي أخفت السر.. وعرفناه بعد تكريم السادات

ابنة "فرحة" في فيلم الممر: أمي أخفت السر.. وعرفناه بعد تكريم السادات

لا لتدمير أطفالنا.. «روان» انضربت فى مدرستها لأنها «بنت البواب».. إحنا آسفين يا «روان»

لا لتدمير أطفالنا.. «روان» انضربت فى مدرستها لأنها «بنت البواب».. إحنا آسفين يا «روان»

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