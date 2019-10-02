أطلقت المملكة العربية السعودية، اسم أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح على أحد الطرق الحيوية بأبها، وذلك تخليداً لذكراه العطرة ومواقفه الجليلة في خدمة الأمتين العربية والإسلامية.

وأوضح أمين منطقة عسير وليد الحميدي، أن "أمانة المنطقة نفذت توجيه إطلاق اسم أمير الكويت الراحل على طريق المحالة الواقع في مدينة أبها"، بحسب وكالة الانباء السعودية "واس".

وبين أن تغيير مسمى طريق المحالة الرئيسي إلى طريق الأمير جابر الأحمد الصباح يأتي تخليداً لذكرى الفقيد، ودوره السياسي على الصعيدين المحلي والعالمي، وتقديرا لمكانته الراسخة في قلوب السعوديين وأبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وطريق المحالة من بين أهم الطرق التجارية والحيوية الرئيسية في مدينة أبها كونه يضم عدداً من المعالم المميزة منها الاستاد الرياضي، ومستشفى النساء والولادة والأطفال.

يذكر أن مسار طريق الأمير جابر الصباح يبدأ من طريق الملك فهد وصولا إلى طريق بني مالك ويقطعه عدد من الطرق الرئيسية ويبلغ طوله 8 كيلومترات بعرض 30 متراً لمسارات الطريق.