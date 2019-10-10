جونسون يعبّر عن خيبة أمله لفرض ترامب رسوم جمركية على منتجات أوروبية

عبّر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أمس، عن "خيبة أمله" حيال قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركيّة على منتجات بريطانيّة وأوروبية، مطالباً إيّاه بالتراجع عنها، وفق رئاسة الوزراء.

وبعد صدور قرار عن منظّمة التجارة العالميّة لصالح واشنطن في قضيّة الدعم الأوروبي لمجموعة ايرباص، وصنّفتها غير قانونيّة، أعلنت الولايات المتحدة قبل أسبوع أنّها ستفرض في 18 اكتوبر رسوماً جمركيّة عقابيّة على منتجات أوروبية بقية 7,5 مليار دولار.

وقال جونسون، الذي تحدّث هاتفيّاً مع الرئيس الأمريكي، إنّ قرار ترامب "سيضرّ" بقطاعات عدّة، بما في ذلك المشروبات الروحيّة، داعياً إلى "عدم فرض هذه الرسوم".