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بعد فصل 1070 مدرسا.. "التعليم": التنقية مستمرة وهنجيب غيرهم على الفرازة

بعد فصل 1070 مدرسا.. "التعليم": التنقية مستمرة وهنجيب غيرهم على الفرازة

توفير 4 قطع أراضي لإقامة محطات صرف صحي بمركز كفر الشيخ

توفير 4 قطع أراضي لإقامة محطات صرف صحي بمركز كفر الشيخ

كفر الشيخ تشكل لجنة لاستكمال أعمال تطهير بحيرة البرلس

كفر الشيخ تشكل لجنة لاستكمال أعمال تطهير بحيرة البرلس

"التعليم" عن تأخر الكتب الدراسية: السوشيال ميديا عاملاها قضية أمن قومي

"التعليم" عن تأخر الكتب الدراسية: السوشيال ميديا عاملاها قضية أمن قومي

وزير التعليم يقر قواعد ترقية وزيادات المعلمين: كله مرهون بالشغل

وزير التعليم يقر قواعد ترقية وزيادات المعلمين: كله مرهون بالشغل

الحرارة تنخفض درجتين.. "الأرصاد" تعلن طقس اليوم: يمكننا الاستمتاع

الحرارة تنخفض درجتين.. "الأرصاد" تعلن طقس اليوم: يمكننا الاستمتاع

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العدوان التركي على الأراضي السورية.. تغطية لحظة بلحظة

23 بندا تضعها "التعليم" للقبول بمسابقة توظيف المعلمين.. تعرف عليها

23 بندا تضعها "التعليم" للقبول بمسابقة توظيف المعلمين.. تعرف عليها

الغزو المغولي يعود من جديد.. رأس العين حكاية مدينة أثرية قصفها أردوغان

الغزو المغولي يعود من جديد.. رأس العين حكاية مدينة أثرية قصفها أردوغان

محامي روان ضحية التنمر والاعتداء بالمدرسة: أصيبت بـ"العصب السابع"

محامي روان ضحية التنمر والاعتداء بالمدرسة: أصيبت بـ"العصب السابع"

ابنة "فرحة" في فيلم الممر: أمي أخفت السر.. وعرفناه بعد تكريم السادات

ابنة "فرحة" في فيلم الممر: أمي أخفت السر.. وعرفناه بعد تكريم السادات

لا لتدمير أطفالنا.. «روان» انضربت فى مدرستها لأنها «بنت البواب».. إحنا آسفين يا «روان»

لا لتدمير أطفالنا.. «روان» انضربت فى مدرستها لأنها «بنت البواب».. إحنا آسفين يا «روان»

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