قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة وضعت حلولا لعدد من مشكلات المعلمين بداية بأزمة المغتربين ومشكلات الترقيات والمسابقات المحلية.

وأضاف شوقي خلال استضافته ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان على شاشة "dmc"، أن مشكلة العجز كانت موجودة منذ عشرات السنين، مشيرا إلى أن وزارته هي التي كان لها أسبقية المواجهة في هذا الأمر أو في واجهة الأشخاص ذوي الأفكار المتطرفة.

وتابع: "اللي بيقول إحنا اتأخرنا ليه ميوجهليش أنا السؤال دا، يوجهه للي كانت المشكلة قدامه سنين ومحلهاش لكن إحنا اللي بادرنا بالمواجهة، ونسفنا القديم وبنبني جديد".

وواصل الوزير قائلا إن المعلم سيدخل على بوابة الوزارة ويسجل تخصصه ثم سيظهر له الدورات التدريبية اليت يجب أن يحصل عليها وأماكنها المعتمد.