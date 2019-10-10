شارك عدد كبير من نجوم الفن في العشاء الذي أقيم داخل أحد فنادق المنتزه احتفالا بضيوف ونجوم الدورة الـ35 لمهرجان الإسكندرية السينمائي.

وتخلل الحفل تكريم الفنانة نبيلة عبيد وصفاء سلطان والنجم السوري أيمن زيدان وصفاء سلطان ونقيب السينمائيين اللبنانيين والفنان العراقي جمال أمين ورفيق علي أحمد، وشارك في تسليم دروع التكريم الفنانون محمود قابيل، إلهام شاهين ولبلبة.

كما تواجد في الحفل الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية، والمنتج محمد فوزي وحرمه الفنانة وفاء عامر وعمرو عابدين ونشوى مصطفى وأحمد وفيق ومحمد فاضل وفردوس عبدالحميد وعادل أديب ومنال سلامة وخالد عبدالجليل وهاني لاشين وحرمه وإنعام محمد علي وسلوى محمد علي وعلي عبدالخالق والوفد السوري والوافد الجزائري.