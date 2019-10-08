باسم نبيلة عبيد.. مهرجان الإسكندرية السينمائي يحتفي بمئوية "العباقرة"

تحت اسم الممثلة المصرية نبيلة عبيد، ينطلق مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الجديدة، اليوم، ويستمر حتى 13 أكتوبر.

ويحتفل المهرجان بمئوية ميلاد المخرج المصري الراحل حسن الإمام (1919-1988) الملقب محليا "مخرج الروائع"، وأيضا مئوية ميلاد الكاتب إحسان عبدالقدوس ومئوية ميلاد المخرج عز الدين ذو الفقار.

ويصدر المهرجان كتابا عن أعمال الفنان الراحل حسن الإمام، كما يقيم ندوة عنه بمشاركة عدد من النقاد، بحسب سكاي نيوز عربية.

ويعرض مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط هذا العام 86 فيلما من 30 دولةـ حيث يشمل البرنامج أربع مسابقات رسمية إضافة لبعض البرامج الموازية.