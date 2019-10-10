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"نقطة حياة".. مبادرة لترشيد استهلاك المياه

"نقطة حياة".. مبادرة لترشيد استهلاك المياه

في ذكرى ميلاد "الكينج".. كيف ساهم أحمد منيب في نجومية محمد منير؟

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أهالي دمياط يشتكون من غلاء الكهرباء..والمحافظ تنظم زيارة مفاجئة للشركة

أهالي دمياط يشتكون من غلاء الكهرباء..والمحافظ تنظم زيارة مفاجئة للشركة

يحدث اليوم: وزيرة التضامن في منتدى فتيات مصر.. ونظر قضايا فساد

يحدث اليوم: وزيرة التضامن في منتدى فتيات مصر.. ونظر قضايا فساد

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إنتاج لحم اصطناعي بقري في الفضاء للمرة الأولى في التاريخ

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الغزو المغولي يعود من جديد.. رأس العين حكاية مدينة أثرية قصفها أردوغان

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ابنة "فرحة" في فيلم الممر: أمي أخفت السر.. وعرفناه بعد تكريم السادات

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