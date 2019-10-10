يحدث اليوم: وزيرة التضامن في منتدى فتيات مصر.. ونظر قضايا فساد

تستعرض "الوطن" فعاليات وأحداث، اليوم الأربعاء 10 أكتوبر، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

وزيرة التضامن الاجتماعي في فعاليات منتدى فتيات مصر

تشارك وزيرة التضامن الاجتماعي في فعاليات منتدى فتيات مصر للاحتفال باليوم العالمي للفتاة والذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع هيئة بلان إنترناشونال إيجبت والسفارة الكندية بالقاهرة، للاحتفال باليوم العالمي للفتاة والذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع هيئة بلان إنترناشونال إيجبت والسفارة الكندية بالقاهرة.

استكمال نظر قضية رشوة إدارة النظافة والتجميل بمحافظة القاهرة

تستكمل محكمة جنايات القاهرة نظر قضية رشوة إدارة النظافة والتجميل بمحافظة القاهرة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس.

استكمال محاكمة المتهمين في أكبر قضية إتجار في العملات الأجنبية

تستكمل محكمة القاهرة الاقتصادية محاكمة 27 متهمًا (بينهم 25 متهمًا محبوسًا) في أكبر قضية إتجار في العملات الأجنبية.

النطق بالحكم في قضية "رشوة وزارة التموين"

تصدر محكمة جنايات القاهرة حكمها في قضية محاكمة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق و8 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "رشوة وزارة التموين".

استكمال محاكمة نائب محافظ الإسكندرية سابقًا وشريكتها في قضية غسيل الأموال

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، محاكمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية سابقًا وشريكتها في اتهامهما بارتكاب جريمة غسل الأموال وقيمتها 500 ألف جنيه.

الإعلان عن كشف أثري جديد في منطقة وادي الملوك بالأقصر

يزور وزير الآثار، محافظة الأقصر يرافقه الدكتور زاهي حواس عالم المصريات، للإعلان عن كشف أثري جديد في منطقة وادي الملوك ووادي القرود بالبر الغربي لمدينة الأقصر.

بدء فعاليات البطولة العربية والأفريقية للترايثلون بالأقصر

تستضيف محافظة الأقصر فعاليات البطولة العربية والأفريقية للترايثلون، وتضم سباقات في الركض والدراجات، وينظمها الاتحاد المصري للترايثلون بمشاركة 400 لاعب ولاعبة.

انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الخامس للسياحة الدينية

تنطلق فعاليات المؤتمر الدولي الخامس للسياحة الدينية "ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان" تحت شعار "هنا نصلي معا"، والذي يستمر لمدة 3 أيام.

انعقاد "صالون مقامات" ببيت الغناء العربي

ينظم بيت الغناء العربي "بقصر الأمير بشتاك" - بشارع المعز، في تمام الساعة الثامنة مساء، "صالون مقامات"، والذي يقام بالاشتراك مع البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية.

أمسية شعرية بمكتبة مصر العامة

تنظم مكتبة مصر العامة بالدقي، في تمام الساعة الخامسة، أمسية شعرية للشاعر الكبير أحمد تيمور.

معرض "أخضر" بمركز محمود مختار الثقافي

ينظم قطاع الفنون التشكيلية معرضا للفنان أحمد بيهوفيتش الذي يحمل عنوان (أخضر)، بمركز محمود مختار الثقافي، في السابعة مساءً.

حفل الشيخ زين محمود ببيت السناري

يُنظم بيت السناري حفلًا فنيًا مفتوحًا للجمهور للمنشد الشيخ زين محمود، في السابعة والنصف مساءً، بمقر بيت السناري بحي السيدة زينب بالقاهرة.

حفل الفنان أحمد كمال بقاعة الحكمة في ساقية الصاوي

تستضيف قاعة الحكمة بساقية عبد المنعم الصاوي بالزمالك حفل غنائي للفنان أحمد كمال في السابعة والنصف مساء.

حفل فرقة أوبرا الإسكندرية على مسرح سيد درويش

يستضيف مسرح سيد درويش بالإسكندرية حفل لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي في الثامنة مساء.

حفل مي فاروق وعدد من الفنانين على المسرح الكبير بدار الأوبرا

يستضيف المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية حفل للفنانين مي فاروق، وأحمد عفت، وإيمان عبد الغني بمصاحبة فرقة الأوركسترا بقيادة مصطفى حلمي وذلك بمناسبة بمرور إحدى وثلاثين عاما على افتتاح الأوبرا المصرية ويقام الحفل في الثامنة مساء.

حفل فرقة الإنشاد الديني على مسرح الجمهورية

يستضيف مسرح الجمهورية بوسط البلد حفل لفرقة الإنشاد الديني في الثامنة مساء.

مباراة منتخبي البرازيل والسنغال الودية

تقام مباراة كرة القدم بين منتخبي البرازيل والسنغال وديا في الثانية ظهرا.