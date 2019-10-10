عرفها الجمهور بصوتها الرقيق وأدائها الهادئ المميز، استطاعت الفنانة شيرين من خلاله أن تصعد سلم النجومية، وتثري السينما والمسرح بأعمال خالدة مع مرور الزمن، وتحل اليوم 3 من أكتوبر، ذكرى ميلاد الفنانة شيرين.

"اعطني حظ وارمني في البحر".. مثل مصري بسيط، له معاني كثيرة فرب صدفة عن طريق الحظ بإمكانها تغيير مسار حياتك، ولكن بشرط استغلالها، وهو ما فعلته الفنانة شيرين، عندما استغلت فرصة انضمامها لفريق عمل "المتزوجون"، إحدى أشهر المسرحيات المصرية.

ابنة صباح اعتذرت عن المسرحية الشهيرة.. لتفتح باب الحظ أمام الفنانة الشابة

شيرين اقتنصت الفرصة التي أتاحها لها القدر، بعد اعتذار "هويدا" ابنة الفنانة صباح، والتي لم تستطع بعد فترة الالتزام بمواعيد المسرح التي تتطلب منها يوميا الصعود على خشبته لتؤدي نفس الدور على مدار شهور طويلة، فقررت الاعتذار، ليختار "غانم" أن يمنح الفرصة لشيرين الفنانة الشابة آنذاك.

تمكّنت شيرين من أداء الدور بامتياز، وعلى الرغم من أنه كان بداية التعارف بينها وبين الجمهور، إلا أنَّه ظل محفورًا في أذهان محبيها ويتذكرون دور "لينا" وطريقة نطقها للكلمات، كلما يذكر اسم شيرين، لتنهال عليها بعد ذلك الأدوار في السينما والتليفزيون.

ومن كلماتها التي يتذكرها الجمهور "الصورصار"، التي قالتها بشكل رقيق، وكلما نطقتها يصرخ الجمهور من الضحك، والتي كشفت عن سرها، خلال استضافتها في برنامج "سيرة الحبايب" المذاع على فضائية "ten"، تقديم الإعلامي عمرو عبدالحميد والفنانة جيهان خليل.

وأوضحت شيرين، أن طريقتها في نطق كلمة "صورصار" كانت ارتجالية، واقتبستها من سلوك كانت تفعله إحدى زميلاتها في معهد الباليه، التي تدعى حنان شهدي، حينما كانت تعتني بالصراصير وتضع عليهم العطر.

مشهد سقوط الدجاجة على المسرح كان مفاجأة

وحاولت شيرين اقتباس طريقة زميلتها التي كانت تنتمي لأم يونانية وأب مصري، وكانت تشبه "لينا" بطلة المسرحية إلى حد كبير، فخزنتها بداخلها حتى انفجرت على المسرح بشخصية "لينا"، متابعة: "كانت لما بتشوف صرصار بترش عليه برفان، وأنا في المشهد ده استعنت باللي كانت بتعمله"، مشيرة إلى أن مشهد سقوط الدجاجة على المسرح كان مفاجأة وكادت تطير ناحية الجمهور: "أنا قلت لسمير غانم إلحق الفرخة وقعت بجد أحسن تكون اتكسرت".