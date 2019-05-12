الإذاعية إيناس جوهر: رفضت أمثل دور "نفيسة" في مسرحية "المتزوجون"

قالت الإذاعية إيناس جوهر، إن المخرج حسن عبدالسلام عرض عليها التمثيل في مسرحية "المتزوجون" في شخصية "نفيسة مرات جورج"، ولكنها رفضت، مبررة ذلك بالقول "أنا مش عندي وجه جميل ولا ملامح براقة اللي بتحتاجها الكاميرا".

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية ريهام السهلي في برنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنها عملت في الإذاعة وأول ظهور لها كان تقديمها حفلة العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ ليلة شم النسيم، مضيفة أنها درست اللغة العربية، وكان لديها بعض الحروف التي تحتاج إلى ضبط المخارج.

وأوضحت جوهر، أنها لا تحب العمل كمذيعة تلفزيونية "أنا مبحبش الكاميرا والكاميرا مبتحبنيش الكاميرا ليها وشوشها وطلتها وقعدتها".

وحكت جوهر، الفترة التي عملت فيها كقارئة نشرة، قائلة إن الإعلامي أحمد فراج طلب بعض المذيعات من الإذاعة لسد عجز قارئات النشرة وعملت كقارئة للنشرة لفترة، ثم عادت للإذاعة بعد قضاء أربع سنوات على شاشة التلفزيون، مشيرة إلى أن الفترة التي عملت فيها في التلفزيون كانت بداية دخول الألوان والتعليمات عدم الظهور بـ"المكياج".

وتابعت: "كل حاجة تسعدني ادتهالي الإذاعة وأخدت مني عمري وحياة مستقرة وأطفال وكده"، قائلة إنها لم تنجب ويناديها أبناء صديقاتها بـ"طنط".

وطلبت إيناس جوهر، من الإعلامية ريهام السهلي أن تناديها بـ"طنط" نظرًا لأنها تحب هذا اللقب خاصة أن والدة ريهام السهلي كانت صديقتها.