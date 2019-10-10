سعر اليورو في البنوك اليوم

وصل متوسط سعر اليورو في البنوك اليوم 17.95 جنيه، وجاء أعلى سعر لشراء اليورو في بنك الإسكندرية 18.06 جنيه، وأقل سعر في بنك الأهلي اليوناني 17.93

وتباين سعر اليورو أمام الجنيه المصري خلال بداية تعاملات اليوم الخميس 10 أكتوبر، وترصد "الوطن" متوسط سعر الصرف في بعض البنوك الحكومية والخاصة كالآتي:

متوسط سعر اليورو في البنك المركزي

سجل سعر اليورو في البنك المركزي نحو 17.81 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 17.79 جنيه للشراء، و17.93 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 18.06 جنيه للشراء، و18.26 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك المصرف المتحد

سجل سعر اليورو في المصرف المتحد نحو 17.81 جنيه للشراء، و17.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي اليوناني

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي اليوناني نحو 17.8 جنيه للشراء، و17.93 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 17.81 جنيه للشراء، و17.98 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 17.81 جنيه للشراء، و17.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

سجل سعر اليورو في بنك البركة نحو 17.82 جنيه للشراء، و18 جنيهًا للبيع.