سحبت "آبل"، اليوم، تطبيقا للنقل داخل المدن يسمح لسكان هونج كونج بتحديد مواقع رجال الشرطة على خارطة، حسبما أعلن مطور التطبيق، وذلك بعدما اتهمت إحدى وسائل الإعلام الصينية المجموعة الأمريكية بمساعدة الحركة المطالبة بالديموقراطية عن طريقه.

وسائل إعلام صينية: التطبيق يساعد مثيري الشغب

ونقل مطورو تطبيق "هونجكونجماب.لايف" في بيان، عن "آبل" قولها إن "تطبيقكم استخدم بطرق تعرض إنفاذ القانون وسكان هونج كونج للخطر".

وكانت إحدى وسائل الإعلام الصينية كتبت أن هذا التطبيق "يساعد بشكل واضح مثيري الشغب".

وكتبت صحيفة "تشاينا ديلي" الناطقة باسم الحزب الشيوعي الصيني أمس الأربعاء: "لا أحد يريد جر (آبل) إلى الاضطرابات في هونج كونج، لكن الناس محقون عندما يعتقدون أن آبل تخلط بين الأعمال والسياسية وحتى الأعمال غير القانونية"، مضيفة أنه "على أبل أن تفكر في عواقب قرارها المتهور وغير الحكيم".

وتشهد هونج كونج المستعمرة البريطانية السابقة الواقعة في جنوب الصين، منذ 4 أشهر احتجاجات وتحركات شبه يومية، تطورت في الأيام الأخيرة إلى مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين راديكاليين، وترافقت مع أعمال تخريب واسعة النطاق.