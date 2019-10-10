أدانت المنظمة العربية للحوار برئاسة الدكتورة حنان يوسف، الهجوم التركي على شمال سوريا واصفة إياه بأنّه "اعتداء صارخ" على سيادة سوريا.

الدكتورة حنان يوسف: ندين العدوان وندعم سوريا قلبا وقالبا

وأكد بيان المنظمة أنّ "تلك الخطوة تمثل اعتداء صارخا غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة استغلالا للظروف التي تمر بها والتطورات الجارية وبما يتنافى مع قواعد القانون الدولي".

ودعت رئيسة المنظمة في البيان، جامعة الدول العربية ومجلس الأمن، للتصدي لهذا التطور الخطير الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين، ويهدد توازن التركيبة السكانية في شمال سوريا، لما له من تبعات على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية.

وشدد البيان على دعم المنظمة الكامل للحشود الوطنية في سوريا الشقيقة المتمسكة بوحدة التراب الوطني والسيادة الوطنية السورية والاعتزاز بعروبتها ووحدتها.