عاجل.. تركيا تعلن بدء عدوانها البري على شمال سوريا

ذكرت وزارة الدفاع التركية، أن الجيش وفصائل سورية موالية دخلوا الأربعاء شمال شرق سوريا ضمن العدوان الذي تشنه أنقرة على مقاتلين أكراد تدعمهم الدول الغربية.

وصرح متحدث باسم مجموعة سورية مشاركة في الهجوم لوكالة فرانس برس، بأن العملية البرية بدأت مساء الأربعاء باتجاه بلدة تل أبيض التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية في شمال شرق سوريا.

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، بدء عملية عسكرية جديدة ضد وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الدول الغربية، وتعتبرها أنقرة "إرهابية".

وقال أردوغان في تغريدة على تويتر إن "القوات المسلحة التركية و+الجيش الوطني السوري+ (مقاتلون سوريون مدعومون من أنقرة) باشرا عملية +نبع السلام+ في شمال سوريا".

وأوضح أن هذه العملية تستهدف "إرهابيي وحدات حماية الشعب وداعش"، وتهدف إلى إقامة "منطقة آمنة" في شمال شرق سوريا.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، بدء العملية العسكرية شمال شرقي سوريا، لاستهداف ما وصفه بـ"التنظيمات الإرهابية"، بحسب زعمه.

وقال أردوغان إن العملية العسكرية التركية، والذي أسماها "نبع السلام" تستهدف تنظيمي "داعش" و"بي كا كا" الإرهابيين، حيث تنبثق الأخيرة من حزب العمال الكردستاني الذي تحظره تركيا.

وشنت مقاتلات حربية تركية، ظهر اليوم الأربعاء، غارات على منطقة رأس العين الحدودية في شمال سوريا، بعد وقت قصير من إعلان أردوغان بدء عملية تركيا العسكرية ضد المقاتلين الأكراد.

ودعا الرئيس الحالي لمجلس الأمن الدولي، سفير جنوب أفريقيا جيري ماتيوز ماتجيلا، اليوم، تركيا إلى "حماية المدنيين" والتحلي "بأكبر قدر من ضبط النفس" في عملياتها العسكرية في سوريا.

يشار إلى أن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، أعلن أمس في تغريدة على "تويتر"، انسحاب قوات بلاده من سوريا.