انطلاق برنامج فرق العمل والتفاوض المتقدم لموظفي الوزارات

أطلق المعهد القومي للإدارة البرنامج التدريبي "فرق العمل والتفاوض" المتقدم، في إطار التعاون بين المعهد ومؤسسة هانس زايدل الألمانية، بهدف رفع كفاءة العاملين في الإدارات الوسطى بالوزارات المختلفة.

وأكدت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة أنّ البرنامج التدريبي يأتي ضمن برنامج الدبلوم المهني لتنمية المهارات الاحترافية (الدفعة الثانية)، ويشارك به مجموعة من الوزارات هي "الصحة، الزراعة، الإنتاج الحربي، التموين، الشباب والرياضة، الخارجية، والبترول".

وأضافت شريف أنّ فرق العمل تساعد في زيادة الاعتمادية بين وحدات الهيئة أو الوحدة وبين الأفراد لإنجاز الأعمال الخاصة بكل واحد منهم، كما تساعد في الربط بين الفعاليات التي تستهدف تطوير مكان العمل وتحسين كفاءتها وفاعليتها، وهي الفعاليات التي تهدف إلى تطوير وتنمية قدرات ومهارات العاملين، مشيرة إلى أنّ ثقافة فرق العمل لها تأثير مهم على سلوك الأفراد، فأهمية فرق العمل لا تعود بالفائدة على الهيئة أو الوحدة وحسب ولكن تنعكس على الأفراد كذلك، حيث تعمل على إكسابهم العديد من الأمور المهمة التي ترفع كفاءاتهم وتزيد خبراتهم من خلال إكسابهم العديد من المهارات.

كما أوضحت المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة أنّ هناك اهتمام خاص ببرامج تأهيل القيادات الشابة بالجهاز الإداري وغيره من برامج التدريب، مضيفة أنّ هناك توجه بأن تغطي برامج التدريب كل الوزارات والمحافظات المصرية في إطار توسيع وتعميم الاستفادة وتوفير الكوادر التي تلبي متطلبات تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة على مستوى المحافظات والأقاليم المصرية.

وتابعت الدكتورة شريفة شريف أنّ الدولة لديها خطة استراتيجية قومية طموحة للاستثمار في العنصر البشري في المجالات كافة، مشيرة إلى أنّ الخطة تراعي تنمية سمات ومهارات العاملين، خاصة القيادات الوسطى في الجهاز الإداري ممن سيتولون بدورهم القيادة في الفترات المقبلة.