كشف الدكتور إبراهيم مصطفى خبير الاستثمار، عن كواليس إطلاق الحكومة للبوابة الإلكترونية لحجز الأراضي الصناعية.

وقال مصطفى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مها بهنساوي ببرنامج "صباح الورد" عبر شاشة ten الفضائية، إنّ الأراضي الصناعية كانت إحدى المشكلات الأساسية فيما يتعلق بالمستثمر الصناعي، كما أنّ خطوة إطلاق البوابة مهمة في ضوء التحول الرقمي الذي تشهده الدولة.

وأضاف خبير الاستثمار أنّ خطوة إطلاق الحكومة للبوابة الإلكترونية لحجز الأراضي الصناعية، تسهل على المستثمر الصناعي خطوات التعرف على الأراضي المتاحة واختيارها، ما يوفر الوقت والجهد ويحد من الفساد، إذ يمكنه التقديم على قطعة الأرض من خلال الموقع.

وأكد مصطفى ضرورة انتباه المستثمر نحو تحديث الموقع بشكل مستمر، إذ يمكن أن تخصص قطعة أرض معينة لشخص وتظل موجودة على الموقع الإلكتروني.