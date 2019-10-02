قال علي حمزة نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس لجنة تنمية الصعيد بالاتحاد، إنّ التنمية العادلة المستدامة إحدى ثمار الإصلاح الاقتصادي، وأنّ الوضع في الصعيد اختلف عن السنوات السابقة، فبعد أن كان مهمشا لفترات طويلة أصبحت التنمية به حقيقة واقعة وملموسة، من خلال المشروعات التي تم تنفيذها فيه وأبرزها الطرق وإنشاء المصانع.

وأضاف حمزة خلال مداخلة هاتفية مع إذاعة "راديو مصر" أنّ مشروعات كثيرة يتم تنفيذها في الدولة حاليا، سيكون لها مردود اقتصادي كبير، مطالبا شباب الخريجين بالتوجه للعمل الخاص، بعد أن يسّرت الدولة إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بقروض بفائدة بسيطة تبلغ 5%، ومهدت الطرق لنقل المنتجات، ويسرت سبل تسويق المنتجات.

وتابع نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس لجنة تنمية الصعيد بالاتحاد أنّ تنمية محافظات الصعيد تمت من خلال إزالة العقبات التي تعيق الاستثمار في المحافظات، ووضع خريطة استثمارية لها، وإعادة الحياة للحرف اليدوية التي كانت تشتهر بها واندثرت، وإنشاء المثلث الذهبي الذي يضم المحافظات التي يمكن إقامة استثمارات سياحية وصناعية وزراعية وخدمية، بما يستوعب الكثير من العمالة من أبناء الصعيد الذين كانوا يهاجرون من محافظاتهم إلى القاهرة وشمال مصر بحثًا عن العمل.