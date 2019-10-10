نفى مصدر أمني بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم، واقعة اختطاف طفلة بمنطقة البيطاش، بدائرة قسم شرطة الدخيلة، غربا، مؤكدا بأن ما تداولته موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عار تماما من الصحة.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أن اللواء أشرف الجندي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارًا من اللواء شريف رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد ببلاغ مقدم من الأهالي بضبط لص بشارع البرنسيسة، بمنطقة البيطاش، غربًا.

وأشار المصدر إلى أن مأمور وضباط قسم شرطة الدخيلة انتقلوا إلى محل البلاغ، وجرى مقابلة شخص يدعي "م. ز. م"، وزوجته "أ. ع. ي"، مقيمين بشارع مينا البصل، حيث أفادوا، بقيام شخص مجهول بمعاكسة زوجته المذكورة على الهاتف المحمول الخاص بها.

وأضاف الزوج في البلاغ، بأن زوجته تلقت عدة رسائل من الشخص المجهول عبر تطبيق الـ"واتس آب"، مشيرا إلى أنه طلب منها مقابلتها بالمنطقة محل البلاغ.

وأكد الزوج على أنها استدرجه وتمكنوا من الإمساك به بمساعدة الأهالي، وتبين بالفحص أن الشخص المضبوط يدعى "ر. م. ر"، 29 عاما، مقيم بدائرة مينا البصل.

وأخطرت النيابة العامة، وحرر المحضر اللازم بقسم شرطة الدخيلة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وجاري العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، شاركوًا منشورًا باختطاف طفلة بحي العجمي في البيطاش، وجرى القبض على المتهم بمساعدة الأهالي.

وأضافوا، بأنهم قاموا بالتحدث مع الأم لمعرفة ملابسات الواقعة، والتي أكدت - بحسب منشور فيس بوك - بأنها كانت برفقة أولادها في الطريق إلى والدهم، حيث قمنا بالنزول من السيارة الأجرة وأثناء دفع قيمة الأجرة للسائق لم أجد ابنتي الصغيرة بجانبي.

وأكد رواد مواقع التواصل الاجتماعي - بحسب منشور فيس بوك - أن الأم انتابها حالة من الصراخ فانتبه لها بعض الشباب من رواد مقهى البرنسيسة، والذين شاهدوا الخاطف يفر بالطفلة وقاموا باحتجازه وتقيدة بالحبال وحجزه داخل بمحل مجاور، لحين وصول الشرطة وتسليمه لها، وهو ما تم نفيه.