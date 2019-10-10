نعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأسرة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأسرها، ببالغ الحزن والأسى فقيد مصر وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العالم الجليل الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق الذي غيّبه الموت صباح اليوم بعد صراع طويل مع المرض، تحمل خلاله الألم لكن لم يمنعه عن مواصلة مسيرة العطاء ونشر العلم والمعرفة في كل مكان.

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ناعيا الدكتور طارق كامل: "فقد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفقدت مصر واحدا من أغزر رجالها علما وأرفعهم خلقا وسيظل دوما في وجداننا، نتذكر مواقفه الراسخة ونسترجع إنجازاته الوضاءة".

وتولى الدكتور طارق كامل منصب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الفترة من يوليو 2004 إلى فبراير 2011 في حكومة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق؛ وضع خلالها استراتيجية متكاملة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر حقق من خلالها القطاع طفرات نمو غير مسبوقة أشادت بها المؤسسات الدولية، وأطلق عددا من المبادرات القومية الكبرى التي ساهمت بشكل كبير في نشر تطبيقات واستخدامات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين مختلف شرائح المجتمع المصري، ودعم الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال لدى الشباب وإعداد كوادر من القيادات المتخصصة المتميزة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.