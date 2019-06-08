أعلن مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، عن فتح باب التسجيل في الدورة الثالثة عشر لبرنامج (InnovEgypt)، وهو برنامج متميز في مجال الإبداع وريادة الأعمال، يستهدف طلبة الجامعات في تخصصات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

شروط التقديم

- طلاب كلية الهندسة وكلية الحاسبات والمعلومات وكلية العلوم – قسم حاسب آلي والمعاهد الهندسية وكلية التجارة- نظم معلومات.

- الطلبة الذين نجحوا في السنوات الدراسية الأولى أو الثانية والثالثة فقط، تكون الأولوية للطلاب الذين ينفذون مشروع تخرجهم السنة الدراسية التالية.

- المشاركة الفعلية في تنظيم للطلبة داخل الجامعة أو أنشطة تطوعية واجتماعية خارج الجامعة.

- تملك مهارات قيادة وقدرة على العمل داخل فريق.

- الاهتمام بالعمل كرائد أعمال.

- إتقان اللغة الإنجليزية.

- التزام المشاركين بحضور برنامج المعسكر (6 أيام بواقع من 9 صباحًا وحتى 6 مساءً).

سوف يطلب منك تقديم صورة من بطاقتك الشخصية وأي وثيقة رسمية من الجامعة تثبت حالتك الأكاديمية، يرجى مسح أو تصوير بواسطة هاتفك أي من وثيقة رسمية من الجامعة مثل: كارنيه الجامعة الحالي، صورة من نتيجة الفصل الدراسي الأخير، البيان الأكاديمي) ودون هذه الخطوة لن تكون قادرة على استكمال التسجيل الخاص بك. ​​

كيفية التقديم

يجب على الطلاب الذين تنطبق عليهم شروط التسجيل المعلنة استيفاء جميع الخطوات التالية للتسجيل:

- إن لم تكن سجلت من قبل في موقع مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، سجل أولا من هنــــــا.

- استيفاء نموذج التسجيل.

- يتم اختيار أفضل 75 طالبًا من كل جامعة لحضور البرنامج.

- يتم الاتصال بك عن طريق البريد الالكتروني للتأكيد على قبولك.

- مطلوب منك تقديم مستند دراسي رسمي يدل على سنتك الدراسية وتقديرك إلى الشخص المسئول عن الاتصال في جامعتك (ستوافى بكل التفاصيل عن طريق البريد الإلكتروني).

- حال اختياركم لحضور البرنامج التدريبي سوف يجرى إعلامكم بمزيد من التفاصيل من خلال البريد الإلكتروني أوصفحة الفيسبوك الخاصة بالبرنامج.

الأهداف الرئيسية للبرنامج

1- تقديم المعرفة الأساسية حول إدارة الإبداع والتكنولوجيا.

2- تمكين الطلاب من خلق أفكار إبداعية تتناول تحديات فعلية باستخدام تقنيات منهجية.

3- تعلم طريقة حماية الإبداع من خلال حقوق الملكية الفكرية والموضوعات المتعلقة بها مثل حقوق النشر وبراءات الاختراع والعلامات التجارية وتبادل الملكية الفكرية.

4- تطوير مهارات خاصة بريادة الأعمال من خلال تقديم المفاهيم الأساسية لريادة الأعمال وتطبيق التعلم التفاعلي لاستخدام أدوات أساسية مطلوبة لبدء أعمال ومشروعات جديدة.

(InnovEgypt) برنامج يتكون من 3 وحدات رئيسية:

- إدارة الإبداع والتكنولوجيا: دورة تفاعلية مدتها يومان حول أساسيات إدارة الإبداع والتكنولوجي.

- معسكر التفكير الإبداعي: ومدته يومان يتعلم الطلاب خلاله كيفية استخدام تقنيات مختلفة لتوليد أفكار أعمال إبداعية بناء على التحديات الواقعية.

- ريادة الأعمال: ومدتها يومان وتغطي المفاهيم الأساسية لريادة الأعمال وتعطي تدريب مفصل على الأدوات الأساسية التي يطلبها رواد الأعمال المحتملين لبدء أعمالهم الجديدة.