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"البيطريين" تعقد اجتماعا طارئا لبحث أزمة قانون هيئة الدواء

"البيطريين" تعقد اجتماعا طارئا لبحث أزمة قانون هيئة الدواء

محافظ أسيوط يعزي أسرة شهيد "حادث العريش" أبانوب مرزوق في منفلوط

محافظ أسيوط يعزي أسرة شهيد "حادث العريش" أبانوب مرزوق في منفلوط

أطعمة تجنب تناولها على "الريق".. بينها الموز والخضروات

أطعمة تجنب تناولها على "الريق".. بينها الموز والخضروات

التحقيقات: زوج قاتلة طفليها بالسويس "مخبر" وهو من أبلغ عن الحادث

التحقيقات: زوج قاتلة طفليها بالسويس "مخبر" وهو من أبلغ عن الحادث

بعد قضاء إجازة العيد.. عودة "هنا العاصمة" على CBC اليوم

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