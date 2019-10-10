ألقى ضباط قسم ومركز شرطة دسوق، اليوم، القبض على مسجل خطر، لاتهامه بقتل سائق "توك توك" يقيم بإحدى قرى مركز دسوق، بأحد الطرق العامة، وذلك على إثر خلافات مادية بينهما، وحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة.

تلقى اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من العميد سعد سليط، مأمور مركز شرطة دسوق، يفيد ورود إشارة من مستشفى دسوق العام، بوصول "محمد.م."، 27 عاماً، سائق "توك توك"، ويقيم بقرية كفر إبراهيم التابعة للمركظ، جثة هامدة، إثر إصابته بطلق نارى بالصدر، وكلف مدير الأمن بسرعة القبض على المتهم.

قرراللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، تشكيل فريق بحث ، مكلفا العميد عبدالفتاح المنشاوي، رئيس مباحث المديرية بمتابعته، تحت أشرف عليه العقيد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائى بغرب كفر الشيخ، وقاده الرائدان محمد عبد العزيز، رئيس مباحث قسم شرطة دسوق، و أحمد أبو عريضة، رئيس مباحث مركز شرطة دسوق، للوصول لمرتكب الواقعة، حيث تبين أن مرتكبها "سعيد.م."، 31 عاما، عاطل، ويقيم بإحدى قرى المركز.

وأسفرت الجهود عن القبض عليه، وبمواجهته اعترف بقتله بسبب خلافات مادية بينهما أدت إلى إطلاقه النار على المجني عليه من سلاح آلي ، وبإرشاده عن السلاح المستخدم فى الواقعة تبين أنه "بندقية آلية" وأضد عنها، تحرر عن ذلك المحضر رقم 24534 لسنة 2019 جنح مركز شرطة دسوق، وجار العرض على النيابة .