نشرت شركة BMW الألمانية، فيديو عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، عقدت فيه مقارنة بين الإطارات التي تصنعها للصيف والتي تصنعها لفصل الشتاء أو المناخ الجليدي.

وبينت المقارنة الفروقات الواضحة أثناء السير على الطرق حيث تمكنت الإطارات المصنعة للصيف من التفوق على إطارات فصل الشتاء في السباق بفارق 1.76 ثانية.

بينما تفوقت الإطارات المصنعة لفصل الشتاء في السير على الجليد حيث انجزت المسافة المحددة في 20.19 ثانية، واستغرقت إطارات فصل الصيف وقت طويل.

ويذكر أن شركة BMW، من أبرز الشركات المصنعة للسيارات في عالم وتنافسها الشركات الكبرى مثل "مرسيدس، أودي، لكزس، لاند روفر، وفولكس فاجن".