لعشاق الرفاهية: تعرف على مواصفات BMW 6 Series 

تعتبر شركة BMW من أكبر العلامات المعروفة في صناعة السيارة في ألمانيا والعالم كله، وتنتج الشركة كثير من السيارات الرياضية والكلاسكية.

وتنتج الشركة ما يقرب من 45 طرازا مختلفا، ويوجد للشركة مصنع تجميع في مصر تحت إشراف الشركة الأم، ومن بين هذه السيارة الفئة السادسة التي لا يعرف عنها العديد من عشاق العلامة BMW في مصر الكثير، وفي السطور التالية نستعرض مواصفات السيارة.

يتميز تصميم الفئة السادسة من BMW، بشكل لافت للنظر فهي تشبة السيارات الكوبية المنحوتة، كما تضمن مكانيكية متوازنة توفر مساحات واسعة وأنظمة مساعدة ذكية للسائقين وراحة السفر العصرية ، فضلاً عن متعة القيادة المريحة والاسترخاء لساعات طويلة على الطريق.

بفضل تصميمها الضيق وأنابيب الإضاءة المصممة بشكل فريد، تخلق المصابيح الأمامية LED Adaptive LED انطباعًا واسعًا وقويًا في مقدمة سلسلة BMW 6 Series Gran Turismo. تتبع المصابيح الخلفية المسطحة على شكل حرف L الخطوط العريضة لعناصر ضوء LED في ثلاثة أبعاد .

وتعد محركات سلسلة BMW 6 Series Gran Turismo توفر قوة حقيقية ومصدرًا لمتعة القيادة، حيث إنها مجهزة بأحدث التقنيات، فهي توفر إمكانات طاقة هائلة مقرونة بقدرة دوران عالية وخصائص تشغيل سلسة، تضمن تقنيات BMW.

وتأتي السيارة بمحرك بسعة 4395 سي سي، وقوة المحرك 450 حصان، وعزم الدوران 650 نيوتن.متر ونظام دفع كلي وسعة خزان الوقود 70 لترا وتستهلك السيارة لقطع مسافة 100 كم 7.7 لتر من الوقود، والسرعة القصوى للسيارة 250 كم/ساعة، وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 في 4.4 ثانية.

ويأتي طول السيارة 4.897 متر وعرض 2.106 متر وارتفاع 1.374 متر.