افتتح أحمد جمال، نائب محافظ الإسكندرية، واللواء أركان حرب خالد توفيق قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، مدرسة طوسون الثانوية الصناعية العسكرية، كأول مدرسة ثانوية صناعية بالإسكندرية يجري تحويلها إلى مدرسة ثانوية صناعية عسكرية، وذلك بحضور العقيد محمد السيد المستشار العسكري للمحافظة، وقيادات مديرية التربية والتعليم بالثغر.

وقال نائب المحافظ، إنه لشرف عظيم أن أرى هذا التدريب المتميز للطلاب، وهو نموذج يحتذى به وتجربة يجب أن تعمم لاسيما أنها تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالتعليم الفني ، كما أنها تعد السابقة الأولى في الاسكندرية.

وأضاف جمال إن التعليم الفني هو مستقبل الصناعة والمشروعات القومية التي تنفذها الدولة ، ومن ثم فتحويل المدرسة الفنية إلى العسكرية يساهم في توعية الطلاب، بدور قواتنا المسلحة في الحفاظ على أمن وسلامة الوطن ومقدراته ومواجهة الفكر المتطرف والإرهاب بالعمل الجاد وتنمية روح الولاء والانتماء لتخريج جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل.

وأوضح جمال أن تلك النوعية من المدارس ستضفى روح الانضباط لسير العملية التعليمية وسلوكيات بعض الطلاب أثناء دراستهم، لإحترام البيئة التي يعيشون فيها وعلى رأسها المدرسة .

وفي ختام كلمته تقدم نائب محافظ الإسكندرية بخالص التهنئة لجميع المصريين قيادة وشعبا، بمناسبة الاحتفالات بالذكرى 46 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة التي ستظل دائما، فخرا لجميع المصريين بين دول العالم.