قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية نبيل بفون، إن الإفراج عن المرشح الرئاسي نبيل القروي يسمح بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين مرشحي الرئاسة، وإجراء الحملة الانتخابية، وربما مناظرة تلفزيونية بين المتنافسين، مضيفا - في تصريح اليوم - إن الهيئة حرصت منذ بداية المسار الانتخابي على تحقيق تكافؤ الفرص بين المرشحين في الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن الهيئة ستبحث مع التلفزيون الوطني إن كان الوقت يكفي لإجراء مناظرة تلفزيونية بين المرشحين.

وفيما يتعلق بطلب تأجيل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، قال بفون: "إن هيئة الانتخابات ستنتظر قرار المحكمة الإدارية، الذي سيكون "ملزما لها" في حال قبولها لطلب رفعته هيئة الدفاع عن المرشح نبيل القروي".

كانت محكمة النقض التونسية قضت أمس الأربعاء، بالإفراج عن القروي بعد قبول النقض الذي قدمته هيئة الدفاع عنه شكلا وأصلا، ونقض قرار دائرة الاتهام دون إحالة، وكانت السلطات التونسية اعتقلت القروي في 23 أغسطس الماضي بعد صدور حكم بحبسه، لاتهامه بالتهرب الضريبي وغسيل الأموال، فيما رفضت محكمة الاستئناف مؤخرا طلب الإفراج عنه.وقد أسفرت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التونسية التي جرت في 15 سبتمبر الماضي عن تصدر قيس سعيد القائمة بعد حصوله على نسبة 18.4% من أصوات الناخبين، وتلاه نبيل القروي الذي تمكن من حصد15.6% من أصوات الناخبين، ليتقرر خوض كلا المرشحين جولة إعادة.