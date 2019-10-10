عرض برنامج "8 الصبح" المذاع على شاشة Dmc تقريرا عن ورشة عمل للأطفال المستغلين بدنيا وجنسيا والعنف الممارس ضدهم، وضرورة تعريف الأطفال بحقوقهم وضرورة المطالبة بها، وما تم تقديمه من قبل اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو من خلال ورش عمل لهم.

وأكدت السفيرة مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان السابقة أهمية التعامل والاقتراب من الطفل، مشيرة إلى وجود مشكلات في العالم العربي كله تتمثل في وجود معدلات مرتفعة من عمالة الأطفال.

وأشارت إلى ضرورة محاولة معرفة المشكلة والتوصل إلى حلول لها والمطالبة بتنفيذ القوانين والخطط ورصد العقبات والتصدي لها.

وقالت الدكتورة سالي مبروك خبير في التميز المؤسسي، إنّ الندوة تهدف إلى توعية الطفل بأهداف التنمية المستدامة، والتعريف بحقوقهم والمعنين بتلك الحقوق، ونوع المعرفة التي يحتاجها الطفل، والوسائل الممكن استخدامها للوصول بالمعرفة للأطفال.

وأوضح حاتم قطران أستاذ القانون بالجامعة التونسية، أنّه يجب الاستماع إلى الأطفال في المجتمع، من خلال توفير وسائل المعرفة للأطفال ووجود ثقافة حقوق الطفل لديهم، ومشاركتهم في ورش الحقوق الثقافية للطفل في ضوء التنمية المستدامة لعام 2030.

وتحدث أحد الأطفال المشاركين في الورشة عن ضرورة وجود فرصة للأطفال للتعلم، وأخذ الوقت الكافي من اللعب لمساعدته في النمو بشكل طبيعي، والاهتمام بالموهبة لدى الطفل.