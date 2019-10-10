أعلن السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي يستقبل اليوم في قصر الاتحادية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك حسب ما أفادت "إكسترا نيوز".