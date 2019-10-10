تسجيل الدخول
مصر
حوادث
محافظات
القاهرة الكبرى
سيناء والقناة
عروس البحر
بحري
قبلي
كل أخبار المحافظات
فن وثقافة
اقتصاد
الوطن TV
رياضة
المزيد +
العرب والعالم
سيارات
أي خدمة
تحقيقات وملفات
الملفات التفاعلية
ألبومات الصور
حكاوينا
النسخة الورقية
حظك اليوم
مواقيت الصلاة
حالة الطقس
×
أحدث الأخبار
أردوغان يهدد بفتح أبواب أوروبا أمام اللاجئين
عاجل.. بولندية ونمساوي يفوزان بنوبل للآداب 2018 و2019
ميشلان تعتزم غلق مصنعها في غرب فرنسا بحلول 2020
مصر للطيران الناقل الرسمي لمهرجان الإسكندرية السينمائي
كندة علوش ترثي شوقي الماجري: مش مصدقة.. خبر رحيله مؤلم
إنجي المقدم تهنئ أمير كرارة بعيد ميلاده: كل سنة وأنت ناجح
اختيارات الوطن
"س. ج".. كل ما تريد معرفته عن مسابقة 120 ألف معلم
"الوطن" تلتقي أهل الطفلة روان في المستشفى: "إيه ذنبها إن أبوها بواب"
"العمارة الخضراء".. مع الحياة ضد "الحديد المسلح"
في اليوم العالمي للصحة النفسية.. دليل مستشفيات الصحة النفسية في مصر
"حواديت على الجبهة".. رسم خريطة سيناء بإصبعيه فتحولت الصورة لأيقونة النصر
بينهم "الحراق وإينو".. لاعبون انتقلوا من الزمالك للأهلي آخرهم كهربا
الأكثر قراءة
فيديو وصور.. "إكسترا نيوز" تعرض هيكل قنوات الإخوان وأجور مذيعيها
بطل السنترال في "الممر": الموظف شتم عبدالناصر فضربته وأصيب بارتجاج
عاجل.. ترامب: سأدمر الاقتصاد التركي إذا قضى الأتراك على أكراد سوريا
"علاقة محرمة وبكاء" وراء قتل الطفلة "ملك" على يد عشيق أمها بالعجوزة
بشرى سارة بشأن مسابقة المعلمين: الفرص تستوعب جميع المتقدمين
الإسكان: مصر دخلت مرحلة الفقر المائي.. ونبحث عن مصادر بديلة لمياه الشرب
"التعليم" عن مسابقة تعيين 120 ألف معلم: عقود مؤقتة دون وعود بالتثبيت
15 قتيلا بينهم 8 مدنيين في أول ساعات العدوان التركي على سوريا
"الوطن" داخل منزل "الجد الهارب من الحرب": "كذب وقلة أدب"
تبدأ من 8 آلاف وتصل لـ50.. أسعار الأثاث بمعرض "صنع في دمياط"
عاجل